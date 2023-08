Zilu reata parceria com Marlene Mattos e vira “coach” de superação

Zilu Godoi, ex-esposa e de Zezé Di Camargo, vai virar “coach” de superação. A influenciadora reatou uma antiga parceria com Marlene Mattos [as já trabalharam juntas no programa Assim Somos], que vai dirigi-la em um ciclo de palestras que serão ministradas pelo Brasil.

“Estou com um projeto bem grande no Brasil, de fazer dez palestras com a Marlene Mattos. Já está tudo pronto, vou para casa dela, ficar uma semana com ela”, disse em entevista para o canal do YouTube de Patricia Maldonado, Família Muda Tudo.

Morando em Orlando, nos Estados Unidos, há 5 anos, Zilu já compartilha sua experiência em encontros, inspirada em sua vida pessoal e nos desafios que passou após a separação do cantor. “Quando eu me separei, eu precisei muito de uma palavra, e eu não tive. Tive que me virar sozinha“, explicou o por que de ter produzido o novo projeto, que será lançado em breve.

“Eu não me abria, não procurei uma psicóloga, porque a primeira que eu procurei só falava do meu ex-marido. Então, eu sai fora e não quis mais. Tive que me agarrar ao meu conhecimento e a Deus, e olhar a família linda que eu tinha”, completou, alegando que seu objetivo é ajudar outras pessoas, da forma que ela gostaria de ter sido ajudada.

Ainda de acordo com a mãe de Wanessa Camargo, afirmou ter sofrido bastante com o divórcio e que precisou recomeçar: “Nós todos passamos por fases na vida e superações. Mas desistir, nunca. Tem dia eu você quer cair. Eu tive uma vida de princesa, tinha tudo que eu queria. Tive que deixar tudo isso para me reencontrar. O medo tem que estimular você, não fazer você voltar”.

O casamento de Zilu Godoi e Zezé Di Camargo chegou ao fim depois de três decadas, em 2012, por conta da infidelidade do sertanejo. O divórcio foi assinado dois anos após o rompimento e todo processo virou um escândalo midiático. Graciele Lacerda, noiva do cantor e com quem ele está até hoje, foi apontada como a pivô da crise conjugal.

A briga do ex-casal foi parar nos tribunais por conta da partilha de bens. “Infelizmente fui imatura. No momento da emoção e do desespero, eu fui assinando todos os documentos que ele queria que eu assinasse. Tanto que uma fazenda, que vale R$ 30 milhões, ele me deu R$ 2 milhões da minha parte, e seria mais”, reagiu Zilu nas redes sociais na época.