100 entidades sem fins lucrativos serão apoiadas pelo Fundo Social da Sicredi Biomas em 2023

Com objetivo de atender entidades privadas sem fins lucrativos, desde 2020 a Sicredi Biomas disponibiliza parte do resultado financeiro. Neste ano, ao todo, 100 projetos sociais dos estados do Acre, Amazonas e Mato Grosso serão apoiados pelo Fundo Social para promover a cooperação e desenvolvimento local.

As inscrições estiveram disponíveis no site sicredi.com.br/nacomunidade/fundosocial entre os dias 07/08 e 07/09 de 2023. Para participar do processo de seleção as entidades cadastraram projetos com foco no trabalho em equipe e a cooperação entre pessoas, como atividades esportivas coletivas, mobilização social e de integração, entre outros.

Foram disponibilizados R$1.873.219,00 para ser aplicado nas entidades e projetos inscritos e, neste ano, foram utilizados R$1.460.908,09. O valor restante retorna ao montante e será redistribuído no próximo edital do Fundo Social.

De acordo com o presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, a cooperativa atua há 34 anos contribuindo com as comunidades e transformando realidades. O fundo Social foi aprovado pelos associados em 2019 e faz parte da nossa identidade cooperativista. O presidente afirma que “quanto mais negócios os associados fazem na Cooperativa, mais o Sicredi consegue fazer pela sociedade”. O presidente finaliza dizendo que espera que as entidades escolhidas promovam de fato uma transformação social.

Veja quais são as entidades e projetos sociais atendidos pelo Fundo Social:

Acrelândia – AC

ACEAC e Apae de Plácido de Castro

Araputanga – MT

Apae-ARA, EQUOARA, Escola Padre Jose Anchieta, APADA, Abrigo Flor de Acácia, OSCA, Faculdade Católica Rainha Da Paz, IBN Um Novo Tempo, CDCE – EEPSG João Sato e Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Vale do Bugre

Boca do Acre – AM

Instituto Amazoniar, Associação Ribeirinhos do Purus, O Elion Ministério

Brasiléia – AC

Associação de Produtores das Quatro Bocas, Raimunda da Cunha Aires e COOPEGRAOS

Comodoro – MT

APPRG, APCMT e Associação Cultural Geração da Arte de Comodoro

Conquista D’Oeste – MT

Associação de motociclistas conquista Cross e Lions Clube Nova Lacerda

Cruzeiro do Sul – AC

Centro Social Missão Família e CEANOM

Figueirópolis D’Oeste – MT

Conseg – Figueirópolis D’Oeste Mato Grosso, A.P.R.P, CDCE – EMEI Professora Maria Auxiliadora Bossa da Cunha e Escola Professora Senair Goncalves da Silva – CDCE

Guajará – AM

APAA Guajará

Indiavaí – MT

Conselho Delib. Da Comun. Escolar

Jauru – MT

Escola de Ensino Especial Juvenal Gonsalves Neves, CONSEG Jauru, CDCE – Maria Soares de Souza Lima, Escola Juscelino K. de Oliveira, Lar dos Velhinhos Imaculado Coração de Maria, Hospital Jauru, Escola de Ensino Especial Juvenal Gonsalves Neves, Escola Municipal de Educação Infantil e CONSEG

Lambari D’Oeste – MT

SINDISPUM

Nova Lacerda – MT

IBN Ebenezer, A.G.M.N.L, Educação Infantil, Escola Municipal de 1 Grau 15 de Setembro, Lions Clube Nova Lacerda e CONSEG

Pontes e Lacerda – MT

Alpas, Lions Clube de Pontes e Lacerda, ASSOCIACAO ATLETICA E BENEFICENTE PE DE CHUMBO, Lions Clube de Pontes e Lacerda, CONSEG, Associação da Barra do Marco, Lar do Idoso e AIAFRON

Reserva do Cabaçal – MT

SISPRC

Rio Branco – MT

APM – Associação de Pais e Mestres e Rotary Club Rio Branco Rota das Águas

Rio Branco – AC

Instituto Peteleco, CT Valter Combate, Escola Estadual Deputado Francisco Eduardo Rangel Torres, Associação Música Amigos Solidários – AMAS, Academia Juvenil Acreana de Letras, Associação Música Amigos Solidários- AMAS, Grupo Social pela Vida

Salto do Céu – MT

Escola Simão Bororó e EEPSG Dep. Francisco Villanova

São José dos Quatro Marcos – MT

Feira Livre, Associação Comunitária de Santa Rosa, Paróquia São José, ASCAR, Lions Clube, Conselho Deliberativo do CEI São Francisco de Assis, Conselho Deliberativo da Escola EE Bento Alexandre, AMPAFAD, Centro Marcelino Penachioni, Rotary Club, Lar Santa Rita de Cassia e Escola Especial Alegria de Viver

Senador Guirmard – AC

AFASG

Tarauacá – AC

Apae de Tarauacá Acre, Academia de Jiu Jitsu Samurai Gold Team e Associação Giovanni Acioly

Vale de São Domingos – MT

Lírio DOS VALES e CONSEG

Vila Bela da Santíssima Trindade – MT

CONSEG, Hospital Evangélico de Mato Grosso, Escola Municipal do 1º grau Ponta do Aterro, Escola Dom Antonio Rolim De Moura, Creche Chapeuzinho Vermelho, Creche Tia Nastácia, Escola Ricardo Franco e Bella Trindade

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 34 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2022 de mais de 48,3 milhões de reais e administra um montante de mais 1,4 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.