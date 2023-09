2º dia do Festival da Carnaubeira reúne multidão e Mazinho anuncia atrações da ExpoSena

No segundo dia do Festival da Carnaubeira em Sena Madureira, que ocorreu neste sábado, 9 de setembro, a tradicional Praia do Amarilho foi palco de uma aglomeração festiva, reunindo uma multidão ansiosa para prestigiar o evento cuidadosamente organizado pela Prefeitura de Sena Madureira, por meio de sua Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

Durante seu discurso, o prefeito Mazinho Serafim fez questão de parabenizar o Secretário Municipal, Daniel Herculano, pelo brilhante trabalho à frente do evento. Serafim destacou a importância cultural do Festival da Carnaubeira, ressaltando seu valor na promoção das tradições locais e na celebração da diversidade da região.

Além disso, o prefeito revelou com entusiasmo as emocionantes atrações que aguardam o público na ExpoSena, programada para os dias 20 a 24 de setembro. Entre os artistas confirmados, Mazinho anunciou a presença de Zezo, Hugo e Thiago, Pra. Gercim para uma noite gospel e Léo Magalhães, garantindo momentos inesquecíveis de entretenimento para todos os presentes. Vale ressaltar que o evento contará ainda com outras atrações regionais e locais, enriquecendo ainda mais a experiência dos visitantes.

Veja o vídeo:

O Festival da Carnaubeira e a iminente ExpoSena são eventos que consolidam a cidade de Sena Madureira como um polo cultural e de entretenimento na região, promovendo a união da comunidade em celebração à música e à cultura local. A expectativa é de que esses eventos continuem a encantar o público, resgatando tradições e proporcionando momentos memoráveis para os habitantes e visitantes da cidade.

Veja os cliques da fotógrafa Geovana: