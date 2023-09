500 casais selam matrimônio no Casamento Coletivo da ExpoJuruá 2023

No início do mês, no dia 07 de agosto, começava a espera pelo tão sonhado dia do casamento para 500 casais do Vale do Juruá. Foi nessa data que o Tribunal de Justiça do Acre abriu as vagas do Projeto Cidadão, para o o Casamento Coletivo. Os casais selaram o matrimônio nesta sexta-feira (1), na ExpoAcre Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Jaqueline Cavalcante e Ermelindo Júnior, ambos de Cruzeiro do Sul, se conheceram nas redes sociais e após 4 anos, finalmente decidiram se casar. “O jeito sincero dele me conquistou”, disse.

Vizinhos há anos, o casal Fabrício Santos e Gabriela Alves também foi mais um casal que aproveitou a oportunidade do Casamento Coletivo e selou a união. “A gente é praticamente vizinho. Foi amor à primeira vista”, declarou a recém-casada.

Foi através do amor e da fé que a cruzeirense Francisca Cleicilene mudou Antônio do Vale. Após a relação, o rapaz entrou para a igreja e agora, finalmente se casaram.

Além do importante passo de decidir selar o matrimônio, Andressa Costa e João Pedro também se preparam para um momento mais que especial. Grávida de 6 meses, a cruzeirense logo será mãe pela primeira vez. “Ele é um homem maravilhoso”, disse.

A cerimônia de celebração das uniões aconteceu no Arena do Juruá, nesta terceira noite de ExpoAcre 2023.