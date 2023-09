52 anos do maior acidente aéreo do Acre, morte de fisiculturista e outras; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Governo não deve antecipar salário de setembro, nega boatos e divulga datas

O governo do Acre não deverá antecipar o salário dos servidores públicos referente ao mês de setembro, como vinha realizando nos últimos meses.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração (SEAD) ao ContilNet, nesta segunda-feira (25).

Terror: influencer viraliza ao fazer pegadinha com personagem de ‘A Freira’ em shopping

O influenciador Thiago Jonas Machado, de 25 anos, se caracterizou da personagem principal, Valak, do filme “A Freira” e foi até o Via Verde Shopping, onde está sendo exibido o longa-metragem “A Freira 2”, no Cine Araújo em Rio Branco.

TERÇA-FEIRA

Fisiculturista morre aos 34 anos após sofrer infarto em Rio Branco: ‘Vai deixar saudades’

Morreu na madrugada desta terça-feira (26), em Rio Branco, o fisiculturista acreano Wolter Júnior, aos 34 anos, mais conhecido como Tubarão em seu meio profissional.

Aleac prorroga validade de concurso da polícia e Governo pode fazer novas convocações

Na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça-feira (26), a Mesa Diretora da Casa publicou o decreto legislativo que prorroga por mais 2 anos a validade do prazo do concurso da Polícia Civil do Estado, realizado em 2017.

QUARTA-FEIRA

Envolvidos na rebelião em presídio no Acre são transferidos em avião da Polícia Federal

Os detentos envolvidos na rebelião no presídio Antônio Amaro, em Rio Branco, ocorrida em julho deste ano, estão sendo transferidos para outro estado em um avião da Polícia Federal.

Homem reage a abordagem policial na BR-317, é ferido e morre no hospital de Brasiléia

Fernando Aparecido Santos de Oliveira, de 39 anos, morreu após reagir abordagem policial e apontar uma arma de fogo para policiais no final da tarde desta terça-feira (27), no km 28 da BR-317, no sentido Epitaciolândia/Rio Branco, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

QUINTA-FEIRA

Maior acidente aéreo da história do Acre completa 52 anos; bispo estava entre as vítimas

A cidade de Sena Madureira registrou no dia 28 de setembro de 1971 o maior acidente aéreo de sua história, envolvendo um avião DC3, da empresa Cruzeiro do Sul.

Marido tenta matar a própria esposa com tiro na cabeça, e os dois vão parar no PS

Uma tentativa de feminicídio foi registrada nesta quarta-feira (27), na altura do km 60, BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano. Segundo informações, um homem identificado como Adriano Majacunde de Queiróz, 36 anos de idade, tentou matar sua própria companheira Naiane Dias de Freitas, 33 anos. Em seguida, ele tentou se suicidar.

SEXTA-FEIRA

Bocalom lança obra do primeiro viaduto de Rio Branco nesta sexta-feira; veja o projeto

O primeiro viaduto da história de Rio Branco deixará de ser projeto e sairá do papel a partir desta sexta-feira (29), quando o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), assinará o pacote de obras com as ordens de serviço. O lançamento será nesta manhã no local de início da obra, no Jardim Primavera.

Assaltante esfaqueia homem, é atropelado e espancado durante fuga e acaba preso em Rio Branco

O assaltante Rafael Sales de Menezes, 21 anos, foi atropelado e espancado após tentar roubar a motocicleta de Crisóstomo Fernandes de Macedo, 50, e esfaquear a vítima, na noite desta quinta-feira (28), em um posto de combustível próximo ao Terminal Urbano, na região Central de Rio Branco.