“A Freira” e “A Fada Do Dente” estreiam no cinema de Rio Branco

Mais dois filmes chegam às telas do Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, nesta quinta-feira (7). Os longas “A Freira” e “A Fada do Dente” são diferentes opções para quem busca uma boa diversão neste feriado.

A sequência de “A Feira” (2018) faz parte da franquia de terror “Invocação do Mal”. No primeiro filme, após uma irmã cometer suicídio em um convento na Romênia, o Vaticano envia um padre atormentado e uma noviça para investigar o ocorrido. Os dois arriscam suas vidas, fé e até suas almas.

Já nesta continuação, o filme “A Freira 2” se passa na França de 1956, um padre é assassinado e parece que o mal está se espalhando por toda região. “A Freira 2” acompanha, então, a Irmã Irene quando, mais uma vez, ela fica cara a cara com uma força demoníaca.

A segunda estreia da semana é a animação “A Fada do Dente”. A trama do filme acompanha Violetta (Jella Haase), uma fada do dente curiosa e extrovertida que, por não dominar muito bem a arte de lançar feitiços, acaba indo parar acidentalmente no mundo dos humanos.

A fadinha, perdida no lugar desconhecido, encontra uma luz no fim do túnel quando conhece Maxie (Lucy Carolan), uma garota de 12 anos. As duas fazem um trato para conseguirem levar Violetta de volta para o mundo das fadas. Mas, elas não esperavam que, durante a jornada, a fada descobriria muitas coisas novas sobre si mesma e sua verdadeira vocação no mundo.

Os filmes “Besouro Azul”, “Gran Turismo – De Jogador a Corredor”, “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante”, “Fale Comigo” e “MegaTubarão 2” continuam em cartaz. A promoção “Todos pagam meia” continua valendo todos os dias e os ingressos podem ser comprados online pelo site https://www.ingresso.com ou presencialmente no Cine Araújo.