Abacaxi gigante de Tarauacá faz sucesso na ExpoAcre Juruá 2023

A ExpoAcre Juruá, a maior Feira Agropecuária do Vale do Juruá, está agitando a região com suas atrações, empresários, produtores e expositores vindos de todos os municípios vizinhos. Entre as estrelas do evento, destaca-se o tradicional abacaxi gigante de Tarauacá, que tem chamado a atenção de visitantes de todas as idades.

Há 16 anos, Nivaldo Carlos vem cultivando abacaxis na região, e suas produções surpreendem pela magnitude. Os abacaxis que ele expõe podem chegar a incríveis 15 quilos. Segundo Nivaldo, esses grandalhões são uma exclusividade do Juruá. “Só tem em Tarauacá. A única terra que dá é a de lá”, afirma com orgulho.

A safra de abacaxis exposta nos estandes da ExpoAcre Juruá demandou um trabalho árduo de um ano e seis meses até que as frutas estivessem prontas para a colheita. O esforço e a dedicação de Nivaldo, juntamente com outros agricultores locais, têm sido recompensados, já que apenas em 2023, eles conseguiram colher mais de 3 mil abacaxis gigantes em Tarauacá.