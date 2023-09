Aberson Carvalho confirma liberação dos recursos do futebol na sexta

O secretário de Educação, Cultura e Esporte, professor Aberson Carvalho, confirmou na sexta, 29, o repasse de R$ 2 milhões do governo do Estado para a Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) referente ao convênio com futebol profissional. Os valores são das temporadas de 2022 e 2023.

“Fechamos todo o processo e agora estamos aguardando a liberação para podermos realizar o repasse dos dois milhões para os clubes via federação . Esse é um compromisso do governador Gladson Cameli e iremos cumpri-lo”, declarou Aberson Carvalho.

Plano de trabalho

De acordo com Aberson Carvalho, a federação realizou um plano de trabalho para a liberação dos recursos.

“Estamos trabalhando de maneira conjunta para ajudar e melhorar o futebol acreano. A ideia é termos uma maior competitividade nos torneios regionais e nacionais”, afirmou o secretário.

2024

Segundo Aberson Carvalho, existe uma previsão de orçamento para o futebol na temporada de 2024 e a ideia é avançar, inclusive, com relação aos valores.