Acidente entre motocicleta e carro deixa condutor preso às ferragens no Acre

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem preso às ferragens do veículo na manhã desta terça-feira (19), em Cruzeiro do Sul.

A colisão aconteceu na Avenida Coronel Mâncio Lima. Segundo informações, foi necessário acionar o 4º Batalhão dos Bombeiros para retirar a vítima das ferragens.

No entanto, antes mesmo dos bombeiros chegarem ao local, a vítima foi resgatada e atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu).

O piloto da motocicleta recebeu atendimento no local, já o motorista do carro teve ferimentos e escoriações, sendo necessário encaminha-lo ao Hospital Regional do Juruá.