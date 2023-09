Acidente envolvendo quadriciclo deixa idoso ferido em Capixaba

Alvaci Tessinari, conhecido como Sr. Quati no município de Capixaba, passou por momentos de aflição neste sábado, 30 de setembro, após sofrer um acidente em sua propriedade envolvendo seu quadriciclo.

Segundo relatos de familiares que estavam presentes no local, o Sr. Quati decidiu dar um passeio com seu quadriciclo matinal em sua propriedade. No entanto, o que deveria ser um momento de lazer acabou se transformando em um susto quando, em determinado momento, perdeu o controle do veículo e acabou tombando.

O acidente deixou o senhor de 70 anos com ferimentos consideráveis. Preocupados com a situação, os familiares imediatamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou a viatura 20 ao local.

Os paramédicos do SAMU realizaram os primeiros socorros no local do acidente, cuidadosamente estabilizando o Sr. Quati antes de encaminhá-lo ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Há suspeita de fratura nas costelas.