Acidente envolvendo três veículos é registrado no interior do Acre; veja

Na manhã deste domingo (24), mais um incidente de trânsito foi registrado na cidade de Cruzeiro do Sul, interior do Acre (AC). Desta vez envolvendo três veículos, dois carros e uma motocicleta. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Coronel Mâncio Lima com a Avenida São Paulo, uma das vias mais movimentadas da cidade.

Equipes da polícia de trânsito foram para o local para prestar assistência às vítimas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.