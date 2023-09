Acompanhe a transmissão da 2ª noite da ExpoSena pelo ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco

A feira agropecuária, ExpoSena Rural Show teve início na última quarta-feira (20) encerrando no domingo (24). A cobertura completa do evento está sendo realizada pelo ContilNet, em parceria com Sans Filmes e TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura no Acre.

A festa terá a presença de diversos artistas regionais e nacionais. Nesta quinta-feira (21), a animação vai ficar por conta do cantor gospel Pastor Gercinho, que levará ao público um momento especial de espiritualidade e louvor.

Outra atração desta segunda noite será mais uma etapa do rodeio em touros, que acontece a partir das 21h20, na área de esportes equestres, montada no local da feira, na antiga pista de aviação do município. E encerrando a noite, meia noite inicia o show com a cantora Dhemilly Vicente.

As transmissões serão comandadas pelos apresentadores Everton Damasceno, Kelly Kley e Douglas Richer, a partir das 19h, que ao lado dos influenciadores, Rick Rodrigues, Janayna Bonfim, Rogeria Rocha, Rebeca Aguiar e Ewellyn Ferreira agitam a segunda noite de transmissão.

CONFIRA AO VIVO: