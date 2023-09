Acre deve receber repasse de mais de R$ 25 milhões para pavimentar rodovias

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) vai investir mais de R$ 25,2 milhões na pavimentação de rodovias no Acre. A medida vai melhorar a infraestrutura produtiva da região, além de garantir mais qualidade de vida e renda para a população, segundo o governo federal.

Foram contemplados com as obras de implantação e recuperação de pavimento asfáltico as cidades de Rio Branco, Porto Acre, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia e Bujari.

Trechos contemplados:

AC-10: Rio Branco a Porto Acre;

AC-40: Senador Guiomard a Plácido de Castro;

AC-90: fase 02, Rio Branco;

AC-475: Acrelândia a Plácido de Castro

AC-445: lotes I e II, Bujari a Porto Acre.

Este foi apenas o primeiro repasse para pavimentação de rodovias no estado do Acre. No total, o MIDR vai destinar mais de R$ 126,5 milhões para essa ação.