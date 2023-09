Acre é o quarto estado brasileiro que mais realiza transplantes de fígado

O Estado do Acre ficou em quarto lugar com maior número de transplantes de fígados realizados no país. os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), por intermédio do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT).

O Serviço de Transplante Hepático do Acre foi credenciado em dezembro de 2013 e efetuou o primeiro procedimento em abril de 2014. Desde então, foram realizados 74 transplantes de fígado, só no primeiro semestre de 2023 foram 12 procedimentos.

Na região Norte o Acre é o único estado que realiza transplantes de fígado. O serviço funciona na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). O processo de captação do órgão funcionas graças a integração de uma equipe multidisciplinar, incluindo profissionais da Central Estadual de Transplantes, equipe da Fundhacre, além de um grupo cirúrgico especializado.

O programa conta com ambulatório pré e pós transplante semanal, além do atendimento mensal do responsável técnico do serviço. Nos ambulatórios são avaliados todos os pacientes com indicação de transplante hepático e também é realizado o acompanhamento de pacientes já transplantados.

Dados nacionais

O Brasil atingiu um recorde de doadores de órgãos no primeiro semestre de 2023. Foram 19 doadores a cada 1 milhão de habitantes. No entanto, dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos mostram que o número de famílias que se recusaram a doar para transplantes os órgãos de parentes falecidos aumentou no primeiro semestre deste ano.

Por lei, a doação de órgãos após a morte só pode ser feita quando é constatada a morte encefálica. Após constatada, os médicos procuram a família para pedir autorização. Em 2019, antes da pandemia, entre 42% e 44% dos parentes negavam a doação. Agora, o número chega 49%.