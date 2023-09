Acre fica com 4ª colocação na Master Cup em Natal

A Seleção Acreana terminou com a 4ª colocação na Master Cup, competição disputada em Natal, no Rio Grande do Norte, no fim de semana. “Jogar essa competição foi muito importante. Esse tipo de torneio valoriza as atletas veteranas, comentou a atleta Carla Aguiar.

Vitória e contusão

O Acre derrotou o Ceará na estreia, mas perdeu a armadora Bolha, com uma lesão no punho. “Poderíamos ter conquistado uma medalha. O resultado foi bom pelo início e vamos tentar fortalecer esse movimento, inclusive, com o masculino”, declarou Carla Aguiar.

Itacoatiara campeã

A Seleção de Itacoatiara, no Amazonas, ficou com o título e Rondônia/Recomeço terminou na segunda colocação.