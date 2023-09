Acre ganha destaque nacional no ranking de tempo de abertura de empresas

A Junta Comercial do Acre e outras instituições parceiras, como o Sebrae e prefeituras locais comemoram o resultado do Acre no ranking de tempo de abertura de empresas nos estados. O Acre ocupava a 18ª posição no 1º quadrimestre e agora é o 6º colocado, conforme publicação desta terça-feira (26), do Mapa de Empresas, ferramenta disponibilizada pelo governo federal.

A Junta Comercial trabalha a fim de criar um ambiente benéfico para o sistema empresarial, e isso colabora também para a melhor prestação de serviços aos cidadãos que pretendem empreender.

Os governos federal e estadual buscam formular ações de políticas públicas que visam potencializar a economia e o funcionamento contínuo dos negócios e, no caso do Acre, esse avanço mostra que as estratégias da gestão têm gerado resultados positivos.