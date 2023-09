Acre Race terá 300 atletas na disputa no maior desafio do Norte

Será disputada neste domingo, 17, a partir das 7 horas, com largada e chegada na UFAC, a 4ª edição do Acre Race, maior desafio de mountain bike do Norte. A prova terá os campeões Brasileiros 2023, Nicholas Machado (Audax), e Guilherme Muller (Audax) 2022 e o campeão Mundial Paralímpico Bruno Paim (Audax).

“Teremos desafios de 130 e 85 quilômetros e a prova na elite com uma previsão para mais de quatro horas. O Acre Race é um grande desafio”, comentou Reginaldo Dantas, um dos coordenadores da prova.

Acreanos com chances

Antônio Frota (Team Honda), Alexandre Pinto (Team Pinto), Endril Lima (Team Casa Araújo) são os acreanos com mais chances de vitória na categoria Elite.

Disputa no feminino

Letícia Cândido e Ana Laura, da Audax, e as atletas acreanas estarão nas trilhas em grande desafio também no feminino.

Anônimos também são atração

Os ciclistas “anônimos” também são atrações na disputa dos 85 e 130 quilômetros do Acre. Os atletas vão se desafiar em uma das provas mais complicadas do mountain bike brasileiro.

30 mil de premiação

O CEO do Acre Race, Istanrley Rocha, confirmou R$ 30 mil em premiação para todas as categorias da prova.

“Vamos premiar os ciclistas. A ideia é valorizar cada vez mais os participantes do evento”, declarou Istanrley Rocha.