Acre recebe R$ 25 milhões para construção da estrada de Bujari a Porto Acre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem do Acre (Deracre), recebeu mais de R$ 25 milhões para implantação e pavimentação da AC-445 entre os municípios de Bujari e Porto Acre, na última terça-feira (5).

A construção será dividida em dois lotes, sendo o lote I com extensão de 19,60 km e o lote II com extensão de 18,66 km. Segundo a Agência de Notícias do Acre, o governador Gladson Camelo deve assinar em breve a ordem de serviço para a execução da primeira etapa da obra.

O valor faz parte de uma emenda parlamentar de R$ 126 milhões, do senador Márcio Bittar, relator do Orçamento-Geral da União (OGU) de 2020 a 2021, destinada ao governo do Acre para as estradas estaduais.

Os senadores Marcio Bittar e Alan Rick, ao lado do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional (Mird), Waldez Góes, em Brasília, anunciaram ainda em agosto, pelo governo federal, a liberação dos recursos, frutos de convênios da autarquia com o ministério.