Acre registra diesel S10 mais caro do Brasil no início de setembro, diz ANP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulga toda semana um levantamento com os preços médios e de revenda da gasolina, diesel, etanol, gás de cozinha e outros produtos. Nesta semana, a pesquisa realizada entre os dias 27 de agosto a 2 de setembro, apontou o diesel s10 do Acre como o mais caro do Brasil.

Vendido pelo preço médio de R$ 6,73 o litro, o diesel s10 do Acre fica na frente de cidades como Goiania, com R$ 6,35, Teresina, com R$ 6,29, Natal, com R$ 6,38.

No Acre, a pesquisa foi feita em 12 postos de combustíveis. Os dados também mostram o preço médio da gasolina comum, que no Acre está R$ 6,64 e a gasolina aditivada, pelo preço de R$ 6,68. Os números da pesquisa podem ser acessados pelo site da ANP, pelo portal do Governo Federal.

Aumento no preço

O produto já acumula repasse de R$ 1,05 por litro desde o reajuste nas refinarias da Petrobras, no dia 16 de maio. E continuará subindo na próxima semana, com o retorno parcial da cobrança de impostos federais sobre o combustível.

A alíquota de PIS/Cofins, que estava zerada, passa a R$ 0,11 por litro nesta terça-feira (5). Em outubro, o governo sobe essa parcela para R$ 0,13. Há também retomada da cobrança sobre o biodiesel, que representa 12% da mistura vendida nos postos.