Acre vira destaque após comprar alimentos produzidos por povos indígenas para merenda escolar

O Acre ganhou destaque nacional no Globo Rural após o Estado, por meio do Programa Nacional da Alimentação Escolar (Pnae), realizar a primeira entrega de alimentos produzidos por povos indígenas na Escola Kapjpaha, localizado na aldeia Jatobá, Terra Indígena Mamoadate, banhada pelo Rio Iaco.

Além desta escola, mas sete receberão alimentos até o final de 2023. As entregas contemplam a produção de 18 produtores indígenas, que produzem macaxeira, inhame, galinha caipira, peixe, melancia, mamão e banana comprida, além de hortaliças. Todos os alimentos são servidos durante as atividades escolares.

A compra dos alimentos foi realizada através de uma chamada especial realizada em março deste ano para levar mantimentos às escolas e baseada na Nota Técnica nº 03/2020, que orienta formas mais adequadas de adquirir alimentação escolar em comunidades indígenas, quilombolas e de povos tradicionais.

A ação busca garantir uma alimentação adequada para as crianças e fortalecer os agricultores familiares da comunidade indígena.

A Empresa de Assistência Técnica e Rural (Emater), é responsável por organizar os processos para que as compras sejam efetuadas.

“Ver esta entrega ser realizada é muito gratificante. Nós temos nos articulado aqui no Estado há bastante tempo, organizando os processos para chegar neste momento da entrega e ver com alegria as crianças se alimentando destes produtos, produzidos localmente, com qualidade e com carinho”, comenta Paulo Roberto Lima Verde, técnico da Emater Acre.