Acreana que aguarda em fila de transplante faz campanha para incentivar a doação de órgãos

A acreana Ester Gouveia Viana, que atualmente encontra-se na fila para transplante de córnea, divulgou em suas redes sociais um vídeo em que realiza uma campanha para incentivar a doação de órgãos.

Ester vive em Vila Velha, no Espírito Santo, e já passou por um transplante renal há alguns anos, doado por sua própria filha. Segundo ela, só em Vila Velha a fila para transplante de córnea é de 500 pessoas, já a nacional, conta com milhares de pessoas.

No vídeo, a acreana tenta sensibilizar as pessoas a doarem órgãos e salvar vidas. “Essa campanha não se destina a resolver somente a minha questão, mas eu tenho muitos amigos e conhecidos que estão precisando de um rim, um coração, um pulmão e de vários outros órgãos. Então que tal você participar junto comigo desta campanha? Você vai me ajudar e ainda vai ajudar a milhares de pessoas que estão nesta situação”, disse.

Doação em números

No Brasil, a doação de órgãos e tecidos é feita somente após a autorização dos familiares. Os órgãos doados vão para pacientes que necessitam de um transplante e estão aguardando em uma lista de espera única, organizada por estado ou região, e monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT).

Dados do Ministério da Saúde revelam que, atualmente, mais de 57 mil pessoas estão na fila à espera de um órgão no país e a recusa familiar é um dos principais entraves para a realização dos procedimentos.

Do total, mais de 31 mil pessoas precisam de um rim. Outras 1.343 estão à espera de fígado; já a fila para transplante de coração é de 303; para pulmão é de 146; e para transplante de córnea é de 23.729.

Segundo a Associação Brasileira de Doação de Órgãos (ABTO), no primeiro semestre, em todo o país, foram identificados 6.793 pacientes como potenciais doadores, mas apenas cerca de 30% foram de fato realizados.