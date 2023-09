Acreana que virou sucesso nacional é atração do Festival da Farinha; veja a programação desta sexta

A terceira noite do Festival da Farinha, de Cruzeiro do Sul, inicia logo mais às 19h desta sexta-feira (29). Entre as atrações está o show da cantora cruzeirense Vitória Freitas, que virou sucesso nacional cantando piseiro sertanejo.

A abertura do festival acontece às 19h com o concurso que premiará maior macaxeira e a melhor farinha de Cruzeiro do Sul. Também haverá outras modalidades durante a disputa.

Por volta das 21h inicia o show da cantora Vitória Freitas. Acreana de nascimento, virou febre em todo o nordeste com suas músicas, que em 2023, emplacou hits com mais de 700 repetições no Spotify e três mil visualizações no YouTube, em apenas dois meses.

Vitória tem a carreira gerenciada pelo escritório Luan Promoções, consolidada nacionalmente no mercado musical e já pertence ao casting da gravadora Êxito Music.

O último show da noite fica por conta do cantor Deávele Santos, também um grande sucesso nacional de piseiro, fechando, assim, a terceira noite do festival do açaí.

No palco alternativo se apresentam os artistas locais Ulisses Batista, Ivan Martins, Natalino Paulo, Léo França e cantor Nielson.

O ContilNet, em parceria com a Sans Filmes e TV Rio Branco, canal 8.1, filiada à TV Cultura, estará realizando a cobertura completa do evento.

A apresentação será comandada pelos apresentadores Everton Damasceno, Douglas Richer e Marcell Braga. Também é possível assistir a transmissão pelo canal no Youtube do ContilNet Notícias.