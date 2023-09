Acreano é o 5º do Brasil nos 50 metros borboleta nos Jogos da Juventude

Uma medalha que escapou por 14 centésimos nesta quarta, 13, em Ribeirão Preto, São Paulo. Fernando Weber (Águias do Saber) terminou na 5ª colocação na prova dos 50 metros borboleta nos Jogos da Juventude.

“A prova do Fernando foi fantástica. O Acre poderia ter conquistado a medalha, mas isso faz parte do processo e o Fernando ainda pode crescer muito”, declarou o presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), Ricardo Sampaio.

Sem investimentos

Segundo Ricardo Sampaio, os nadadores acreanos têm um bom local de treinamento e um técnico qualificado (Hélio Guimarães). Contudo, é preciso mais para formar atletas campeões.

“Precisamos melhorar a nossa estrutura, inclusive, com suplementação. Os atletas devem ter um calendário definido no início da temporada com torneios de nível. O resultado do Fernando é ainda mais expressivo se formos levar em consideração o que é necessário para ganhar uma medalha”, avaliou o dirigente.

Os tempos

1º Lúcio Flávio (SP) 00:25:25

2º Otávio Jorge (RN) 00:25:74

3º Leonardo Rodrigues (AM) 00:26:12

4º Bremner Eguez (RR) 00:26:23

5º Fernando Weber (AC) 00:26:26