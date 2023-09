Acreano é preso pela PRF tentando traficar 15kg de drogas para o DF

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um acreano de 30 anos, após ser flagrado com 15 quilos de drogas dentro de um carro, durante uma abordagem feita na BR-364, em Porto Velho (RO).

Após ser parado, os agentes notaram que o motorista estava nervoso e iniciaram uma revista pelo carro.

Na vistoria, foi detectado que as drogas estavam no painel do carro. A equipe encontrou 15 tabletes de droga, divididos entre cocaína e maconha, pesando quase 15 quilos.

Em depoimento, o traficante disse que carregou o carro com as drogas no Acre e iria entregar a carga para Ceilândia, no Distrito Federal.

A PRF não divulgou o nome do acusado. Ele agora está à disposição da Justiça.