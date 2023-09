Acreano termina em 8ª nos 5 mil metros no brasileiro Sub-23 de Atletismo em SP

Kaio Pessoa conquistou a 8ª colocação na prova dos 5.000 metros na disputa do Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-23 neste fim de semana em Bragança Paulista, São Paulo (SP). Na prova dos 3.000 com obstáculos, o atleta acreano ficou na 27ª colocação.

Jocilene Chavez disputou as eliminatórias dos 200 metros, mas não conseguiu uma vaga na final e fechou a prova na 14ª colocação. No salto em distância, Jocilene fez a marca de 4m76 e não foi para a final.

“Disputamos o Brasileiro Sub-23 com dois atletas com 19 anos. A participação do Acre na competição foi importante e precisamos seguir com esse trabalho”, declarou o presidente da Associação Filhos do Rei (ASDEFIR), João Renato Jácome.

Troféu Brasil

As marcas de Kaio Pessoa e Jocilene Chavez serão avaliadas e os atletas podem disputar o Troféu Brasil. A competição ainda não tem data e local, mas pode ser disputada em São Paulo.