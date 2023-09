Acreanos podem cuidar da saúde com menos de R$ 2 por dia; conheça a Multsaúde Benefícios

A Multsaúde, franquia nacional, está no Acre para facilitar e desburocratizar a fila de espera no Sistema Único de Saúde (SUS). Em Rio Branco, onde a filial está localizada, conta com consultas de telemedicina 100% gratuitas e parcerias com clínicas renomadas para consultas e exames médicos com valor abaixo do custo de mercado.

É possível contratar o plano individual, por R$29,90 e o plano familiar premium, que custa R$ 59,90, com direito de até 7 dependentes. Para fazer a assinatura, é possível fazer pelas redes sociais, nos pontos de venda ou no escritório, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 1940, no bairro Bosque, próximo à agência do banco Bradesco.

Há diversas especialidades tanto presencial, quanto na telemedicina, como médico da família, cardiologista, nutricionista, clínico geral, mastologista, obstetra, dermatologista, traumatologista, pediatra, psicólogo, urologista, odontologia, infectologista, consultas pré-natal, oncologista, aparelho digestivo e cirurgião geral.

Durante a entrevista, o franqueado do Acre, Tafarel Fontenele, estava em São Paulo, em busca de novas parcerias para maior qualidade no serviço oferecido.

Além disso, Tafarel afirma que o atendimento na telemedicina é disponibilizado 24 horas por dia e 7 dias por semana, incluindo finais de semana e feriados para o clínico geral.

Os demais especialistas em telemedicina é 100% gratuito também com marcações via clínico geral.

Conheça os planos

O Mult Standard é um plano individual, que garante consulta médica online com clínico geral ilimitado para o titular, descontos em consultas médicas e exames para o titular, assistência funeral individual completa com cobertura no valor de R$ 5 mil, além de outros benefícios.

O Mult Premium é um plano para a família, em que o assinante garante consulta médica online com especialidades ilimitadas para o titular e mais 3 pessoas de livre escolha, mas consulta médica online com psicólogos, sendo 4 consultas por mês. Além de outros benefícios como desconto, assistência funeral familiar completa e um clube de vantagens.