Acusada de matar e esquartejar mulher no Acre é condenada a mais de 23 anos

Thays da Silva Dutra, acusada de participação no assassinato e esquartejamento da jovem Sandra Lima de Souza, de 21 anos, em abril de 2020 em Rio Branco foi condenada a 23 anos e 9 meses de prisão, em regime inicial fechado. O julgamento aconteceu na última terça-feira (26), na 1º Vara do Tribunal do Júri.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC), a vítima estava na casa de um familiar quando foi obrigada a “se esclarecer” para alguns faccionados. A mulher foi levada para uma casa no bairro Belo Jardim, onde passou pelo “Tribunal do Crime”, foi morta e depois teve o corpo esquartejado.

Os restos mortais da mulher foram jogados no igarapé Judia e nunca foram encontrados. Em outubro do ano passado, outros quatro réus já tinham sido condenados pela morte de Sandra, entre eles um ex-companheiro de Thays. Atualmente, ela mora em Porto Velho (RO) e, por isso, participou do julgamento por videoconferência nessa terça.

O assassinato, segundo a denúncia, foi motivado pela guerra de facções criminosas. A investigação identificou ainda que Thays, que na época era mulher de outro acusado pelo crime, estava no momento em que a vítima foi abordada e obrigada a se dirigir até a casa onde foi morta.

Na decisão, a juíza Luana Campos deferiu o direito da ré recorrer em liberdade, uma vez que há, pelo menos, dois anos ela está solta.