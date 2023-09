Um adolescente de 15 anos identificado por J.G.C, que estava internado no ISE (Instituto Sócio Educativo) do Bairro do Bosque, próximo ao Hospital Santa Juliana, se matou na noite de segunda-feira (25). A morte foi na hora do jantar.

A vítima usou a camisa que vestia para se enforcar, de acordo com informações preliminares.

Ele estava apreendido no ISE por agressão a outros adolescentes.

Mais informações em instantes.