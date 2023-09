Adolescente é vítima de atropelamento ao tentar atravessar avenida em Rio Branco

Uma adolescente de 14 anos foi vítima de atropelamento ao tentar atravessar fora da faixa de pedestres na manhã desta sexta-feira (8), na frente da Biblioteca Pública, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a adolescente estava na Praça da Revolução e estava tentando atravessar para o lado da Biblioteca Pública fora da faixa de pedestres, mas ao passar pela avenida acabou atropelada por um motociclista que trafegava no sentido bairro-centro, em um motocicleta de cor azul.

No impacto, a jovem foi arremessada e bateu a cabeça violentamente contra o asfalto, tendo perda de consciência momentânea e um provavelmente corte no braço esquerdo. Após o acidente, o motociclista permaneceu no local e prestou socorro à vítima.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos a jovem que, após ser avaliada, foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, para serem feitos exames complementares.

O Policiamento de Trânsito foi acionado, mas nada pode fazer para isolar a área, pois a moto já havia sido removida do lugar.