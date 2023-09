Agências bancárias não irão abrir na próxima quarta-feira (20); entenda o motivo

No dia 20 de setembro, há um feriado importante para um estado brasileiro, não abrangendo todo o território do país. Desse modo, na próxima quarta-feira, os trabalhadores poderão descansar e, consequentemente, os horários de funcionamento de serviços sofrerão impacto.

Trata-se do Dia do Gaúcho, comemorado nas cidades de todo o Rio Grande do Sul. No mesmo dia, em 1835, os farroupilhas conquistaram a vitória no confronto que ocorreu na Ponte da Azenha e adentraram a província de Porto Alegre.

Esse evento assinalou o início da Guerra dos Farrapos, que se tornou o mais longo conflito armado da história do Brasil e culminou na declaração de independência do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, o feriado em 20 de setembro foi oficialmente estabelecido no Rio Grande do Sul, conforme o Decreto estadual nº 36.180, datado de 18 de setembro de 1995.

Como ocorrem as comemorações nessa data?

Embora muitos serviços não funcionem, como bancos, os moradores focam nesse dia para descanso, viagens ou para celebrar o momento histórico do feriado. Tradicionalmente, por exemplo, ocorre o Desfile Farroupilha na capital Porto Alegre. Porém, este ano, o tradicional desfile não ocorrerá com o formato usual que caracteriza o evento.

Isso por conta chuvas que resultaram em tragédias e danos significativos no estado na semana anterior. Em anos anteriores, as celebrações tradicionalistas ocorreram na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, à beira do Guaíba.