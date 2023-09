Alerta: novo golpe financeiro começa te pagando R$ 20 no Pix

Então mais uma nova oportunidade de aumentar ganhos é oferecida e os desafios mudam de tom. Após realizar um depósito de R$ 800 reais ou mais, o desafio passa a ser: perder os R$ 800 reais ou depositar mais R$ 500 reais para fazer um curso sobre como lucrar mais. Como a pessoa já ganhou algum dinheiro, no grupo só existem comentários positivos e ela não quer perder seus R$ 800 reais, ela realiza o investimento. É nesse momento que ela é excluída do grupo e todas as suas mensagens passam a ser ignoradas ou bloqueadas. Lá se foram suas economias.

É importante registrar queixa para que outras pessoas não caiam no mesmo golpe. Porém tentar correr atrás desse prejuízo parece ser inútil, pois a empresa não tem indicação de CNPJ e o domínio do site é alterado periodicamente.

Dinheiro rápido e fácil atrai qualquer um, é quase irresistível. Mas este tipo de golpe em específico chama ainda mais atenção de dois perfis de pessoas:

Endividados: a situação de endividamento traz muita ansiedade de modo que as pessoas ficam mais tendenciosas a acreditar que exista uma solução simples, fácil e acessível. Além disso, pequenos valores podem representar a salvação para esse perfil que acaba se iludindo facilmente.

Avarentos: pessoas muito apegadas ao dinheiro que estão sempre negando pequenas compras a si mesmas podem rapidamente perder o autocontrole diante de uma oportunidade de ganho rápido e fácil.

Emoções são sempre o motor dos golpes financeiros. Por isso, veja algumas dicas que podem te ajudar a checar uma eventual “grande oportunidade”.