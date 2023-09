Aliado de Chico Mendes, líder internacional elogia Gladson por trabalho em defesa da Amazônia

Cumprindo extensa agenda institucional em Nova Iorque, o governador Gladson Cameli (PP) se reuniu com o diretor sênior de políticas para florestas tropicais do Environmental Defense Fund (EDF – Fundo de Defesa Ambiental), Steve Schwartzman.

Um dos primeiros líderes internacionais que estiveram ativamente ao lado de Chico Mendes, em Xapuri, Steve elogiou Gladson pelo trabalho nas ações de defesa da Amazônia e do Meio Ambiente.

“Quando discutimos o que está sendo feito pelos povos indígenas, tudo que vem sendo feito no Acre o coloca à frente dos demais estados do país”, disse.

O diretor, que também é antropólogo, trabalha há mais de 20 anos na Amazônia Brasileira com povos indígenas, comunidades tradicionais, governo, cientistas e o setor privado para reduzir o desmatamento na região e proteger as florestas, segundo o IPAM Amazônia.

“E isso é extremamente importante. O mundo certamente precisa dos exemplos do Acre”, completou o diretor ainda sobre as questões indígenas.

O Acre, inclusive, ganhou uma Secretaria de Estado dos Povos Indígenas, chefiada por Francisca Arara, escolhida pelo próprio governador Gladson Cameli.

A criação da pasta também foi elogiada por Schwartzman, que seguiu lembrando que o estado conseguiu reduzir os índices de desmatamento.

“Nós estamos aqui reafirmando nosso compromisso ambiental e informando, com números, que estamos cumprindo nosso dever de casa na redução dos focos de queimadas e desmatamento. E, saiba, queremos ampliar ainda mais nossas ações de valorização dos povos tradicionais. E, criando oportunidades de negócios ambientais, o Acre seguirá no protagonismo da pauta ambiental para mantermos nossos acordos e compromissos com o meio ambiente”, disse Gladson.