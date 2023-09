Alunos do IFAC retiram 500 kg de lixo durante ação do projeto “Praias Limpas” em Tarauacá

Do dia 28/08 à 04/09 de 2023, alunos do 3º ano do curso de Administração do Instituto Federal do Acre – IFAC, visitaram a praia e seu entorno (demais pontos) com um propósito diferente: limpar a praia e conscientizar a população. Juntos, eles retiraram quase 500 kg de lixo das areias de Tarauacá, através do projeto “Praia Limpas”, coordenado pela professora Yonara Machado, com apoio do professor Fernando Banen, demais servidores, colaboradores e direção do Campus.

O projeto envolve a Turma do 3º ano de Administração e outros estudantes dos demais cursos do campus, é uma ação voluntária e aberta a toda sociedade tarauacaense que queira colaborar, propondo o uso consciente destes espaços com limpeza das praias ao longo do leito do rio, especificamente, nas praias que cercam o município.

Todos os envolvidos distribuíram sacos de lixo aos banhistas para que coletem seus resíduos e tragam até a área urbana e a prefeitura local fazia a coleta.

Dentre os resíduos coletados estavam: plásticos, vidro, metais, fraudas descartáveis, bitucas de cigarro e outros. Os mesmos materiais foram entregues aos agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município que fez o descarte do material em local apropriado.

‘‘Esperamos que a atitude dos alunos, possa servir de exemplo para banhistas e frequentadores das praias e que conscientize a todas as pessoas sobre o descarte correto do lixo’’, disse a professora Yonara Machado, responsável pelo projeto.