Amigas cansam de ver vizinha sendo agredida por ex-marido e dão surra em agressor

Nesta quarta-feira (20), um grupo de mulheres se juntaram e agrediram um homem identificado como João Kenndy de Araújo Lima, de 30 anos, que vinha agredindo a ex-mulher.

As mulheres seriam vizinhas da agredida e decidiram tomar a decisão após cansar de ver João agredindo a ex-esposa, por não aceitar o término do relacionamento.

O caso ocorreu no bairro Tancredo Neves, região Alta de Rio Branco. As amigas da vítima cercaram o agressor e aplicaram uma surra no homem, com chutes, murros, pontapés e até pauladas.

Segundo o site A Gazeta do Acre, João só não foi linchado porque uma equipe do Samu chegou ao local e realizou o socorro do homem. Ele foi encaminhado para a UPA da Sobral.