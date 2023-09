“Eita, como é carioca! (Amigos paulistas, o vídeo é só pra irritar meu namorado pelo WhatsApp, sem ressentimentos, amo vocês)”, brincou ela na legenda da publicação. No vídeo, ela brinca com o namorado. “Bom dia. Como tá aí o Ibirapuera hoje? E aí, já foi andar no Parque do Povo? Deu uma corridinha no Ibira?”.