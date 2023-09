 Anos 74 anos de idade, “Biriba” retorna ao gramado do Marreirão: “Vamos dar uma aula”

Aconteceu no final da tarde deste sábado (23), no estádio José Marreiro Filho, o Marreirão, em Sena Madureira, o Encontro de craques do passado. A iniciativa que conta com o apoio da Prefeitura, reuniu ex-atletas que atuaram em times tradicionais da cidade e que hoje, muitos deles, residem fora do Acre.

Houve uma época em Sena Madureira que a grande rivalidade entre era as equipes Grêmio x Comercial. Em dias de jogos, ambas as torcidas promoviam um grande espetáculo, com direito a carreatas nas Ruas do município. Mas, outros elencos também brilhavam no futebol local: Fluminense, Vasco da Gama, Flamenguinho, Assincra, dentre outros.

Residente em Sena Madureira, “Biriba” teve passagem por diversos times. Hoje, aos 74 anos de idade, ele retornou ao Estádio Marreirão para participar desse momento de confraternização.

“É uma coisa muito boa para todos nós. Estamos reencontrando aqui os amigos que vieram de São Paulo, Porto Velho, Manaus e outras partes do Brasil. Um dia, eles brilharam aqui, sentiram toda a efervescência do nosso futebol e hoje moram fora do Acre. Hoje, nesse encontro, vamos ensinar esses meninos daqui como se joga futebol”, comentou Biriba.