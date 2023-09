O atacante Antony, do Manchester United, foi cortado dos jogos da seleção brasileira contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa. A decisão foi tomada pelo técnico Fernando Diniz e pela cúpula da CBF nessa segunda-feira, após divulgação de mensagens com ameaças do atleta à ex-namorada Gabriela Cavallin, que o acusa de agressões físicas.