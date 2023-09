AO VIVO: ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco transmitem a segunda noite do Festival da Farinha

A sexta edição do Festival da Farinha, de Cruzeiro do Sul, inicia nesta quinta-feira (28) como uma programação repleta de novidades, como o show da banda Forró Boys. O ContilNet, em parceria com a Sans Filmes e TV Rio Branco, canal 8.1, filiada à TV Cultura, estará realizando a cobertura completa da festa.

É possível, ainda, assistir a transmissão pelo canal no Youtube do ContilNet Notícias, a partir das 19h. O comando da transmissão fica por conta dos jornalistas Douglas Richer, Everton Damasceno e do radialista Marcel Braga, que irão conversar com vários convidados.

O evento acontece na praça Orleir Cameli, com a apresentação de bandas locais e, ainda, com a coroação do rei e da rainha do Festival da Farinha.

VEJA A PROGRAMAÇÃO: Forró Boys é a atração desta quinta do 6º Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul

A expectativa é que o público se reúna em peso para prestigiar o show. O início da apresentação está previsto para às 22h e promete ser o destaque do 6º Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul.

Assista a transmissão completa da segunda noite: