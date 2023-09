AO VIVO: ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco transmitem primeira noite de ExpoSena

A ExpoSena Rural Show, maior feira de agronegócio da regional do Purus começa nesta quarta-feira (20). O evento contará com show nacionais, rodeio em touro e uma série de outras atrações, tudo transmitido com a cobertura completa feita pelo ContilNet, em parceria com Sans Filmes e TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura no Acre.

A transmissão será comandada pelos apresentadores Everton Damasceno e Douglas Richer, a partir das 21h, que ao lado de um time de influenciadores agitarão a feira. Entre eles estão Rogéria Rocha, Rebeca Aguiar e a jornalista Kelly Kley. Também é possível acompanhar tudo que vai rolar pelo canal no Youtube do ContilNet.

A primeira noite de feira terá a abertura do rodeio em touros, que proporcionará ao público um espetáculo com a queima de fogos, a partir das 21h. Logo mais, às 23h30, tem início o show do cantor Zezo.

ASSISTA AO VIVO:

Please enable JavaScript play-sharp-fill Link

Será cobrado um valor simbólico de R$ 5 na entrada do show. Os recursos serão utilizados para compra de equipamentos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) na cidade.

VEJA A PROGRAMAÇÃO: Abertura da ExpoSena acontece nesta quarta com show do cantor Zezo; veja a programação

A festa vai até o domingo (24), e o encerramento fica por conta do show do cantor Léo Magalhães, um grande sucesso da música sertaneja em todo o país.