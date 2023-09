APAE de Sena Madureira recebe mais de R$ 18 mil de campanha de loja nacional

A campanha “pintando o 7”, idealizada no Brasil pela empresa Gazin, contemplou mais uma vez a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), do município de Sena Madureira. Nesta terça-feira (5), o gerente da Gazin de Sena Madureira, Oziel Nascimento, entregou o cheque no valor de 18.473,69 reais nas mãos da coordenadora da APAE na cidade, Chaena Vilaça.

De acordo com ele, a campanha mais uma vez foi exitosa. “Graças a Deus, conseguimos fazer essa arrecadação e mais uma vez contemplar as crianças de Sena Madureira que precisam de um atendimento especial. Gratidão a Deus, aos nossos representantes da Gazin e a todos que participaram dessa iniciativa”, destacou.

A campanha transcorreu da seguinte forma: A cada 100 reais de compras na Gazin, 7 reais eram repassados para a APAE. “A palavra, nesse momento, é de gratidão. Esse valor arrecadado tem uma importância muito grande, visto que, estamos colocando novamente a APAE para funcionar em Sena Madureira. Portanto, fica o nosso agradecimento a todos da Gazin e à população de Sena Madureira por ter participado da campanha”, comentou Chaena Vilaça.

A referida associação tinha sido desativada em Sena Madureira, pois em datas anteriores os larápios adentraram no prédio e furtaram praticamente todos os equipamentos, deixando as crianças desassistidas. Agora, voltou a funcionar em um novo local que fica na Avenida Avelino Chaves, antigo prédio do Bolsa Família.

A APAE atende crianças com síndrome de down, autismo, dentre outros tipos de necessidades especiais.