Após 28 dias no hospital, Preta Gil celebra alta: ‘Venci mais essa batalha’

Em outro momento, a cantora celebra o momento e ainda agradece aos seus médicos: “Bora pra casa, muito grata a tudo que vivi esses 28 dias no hospital, obrigada Dra Fernanda e tantos outros médicos, enfermeiros, técnicos, físios.”

“A tão sonhada alta chegou, foram 28 dias de internação, dias desafiadores onde tive que lidar com muitas coisas difíceis mas ao mesmo tempo rodeada de competência e amor, muito amor, eu sou toda gratidão, sou grata a oportunidade em me tratar no melhor hospital do Brasil, quiçá do mundo, na minha opinião, antes de tudo tenho que agradecer a Deus e meus Orixás por tudo mas especialmente por terem colocado 2 anjos pra cuidar de mim @malupbarbosa não tenho palavras pra te agradecer, todo cuidado e amor @rocha_soraya minha filhota, te amo”, declarou ela ainda no Instagram.