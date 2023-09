Após aumento, nível do Rio Acre volta a diminuir e marca menos de 1,70m na capital

O nível do Rio Acre continua oscilando na capital acreana, após registrar 1,72 no último sábado (9), o afluente voltou a apresentar vazante e na medição desta segunda-feira (11) marcou 1,64 metros.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel Cláudio Falcão, o aumento no nível do rio foi impulsionada por chuvas nas cabeceiras, localizadas no interior do estado, no entanto a previsão é de que ele volte a baixar nos próximos dias.

Na última sexta-feira (8), o volume do afluente estava em 1,65m, já no sábado (9), marcou 1,72m, um aumento de sete centímetros em 24 horas, mas em virtude da oscilação, no domingo (10) houve uma redução de 13 centímetros, registrando 1,59m. Nesta segunda-feira o rio voltou a subir, chegando a 1,64m.

Até agora setembro contabiliza o acumulado de apenas 37,6 milímetros de chuva. Segundo a Defesa Civil, o esperado para todo o mês é de 91 milímetros. Dos 11 dias deste mês, apenas em três ocorreram chuvas, indicando uma prolongada e severa estiagem.

Cláudio Falcão informou que estão sendo distribuídos cerca de cinco milhões de litros de água por mês, para cerca de 17 mil pessoas na capital acreana. A ação faz parte da Operação Estiagem, iniciada no dia 17 de julho e atende 27 comunidades rurais com abastecimento de água através de carros-pipas.