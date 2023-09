Um acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira (20), congestionou o trânsito no início da manhã na Avenida Ceará, próximo ao prédio do Tribunal de Contas do Acre. Com o acidente, um poste e uma árvore foram derrubados, o que causou a paralisação do trânsito no trecho.

Segundo informações, há uma fila quilométrica de veículos e o trânsito está sendo direcionada para outras ruas próximas da Avenida Ceará.

Veja fotos: