Após chuva, Rio Acre volta a subir na capital acreana; situação ainda é preocupante

Após a chuva que caiu sobre a capital acreana na última sexta-feira (1), o nível do Rio Acre, que estava abaixo dos 1,50m voltou a subir. Na medição deste sábado (2) o afluente registrou 1,52m.

A Defesa Civil vem monitorando o manancial, que vinha de um decréscimo em média de 4 centímetros por dia. Na medição de sexta, 1, o rio registrou 1,47m. Na quinta-feira o nível era de 1,50m.

A Defesa Civil de Rio Branco está executando um plano de contingência para o período de estiagem, com o abastecimento na zona rural de Rio Branco e em bairros mais afetados pela falta de água. Estão sendo monitoradas, ainda, a qualidade do ar e velocidade dos ventos, para que as ações sejam antecipadas.

Seca severa

Segundo informações do coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, planos de contingência de outros órgãos estão sendo analisados e a prefeitura de Rio Branco deve decretar situação de emergência em virtude da escassez de água na capital.

O chefe da Defesa Civil falou, ainda, sobre a previsão de chuvas para o mês de setembro, reforçando a estimativa de que apesar de ter a incidência de chuvas, estas não serão suficientes para resolver o problema da seca em Rio Branco.

“Nós já temos no dia primeiro de setembro a previsão de chuva. Não posso precisar quantos milímetros, mas normalmente no mês de setembro há períodos em que chove, com temporais, inclusive. As chuvas podem melhorar a qualidade do ar e a temperatura momentaneamente, mas não resolve o problema de seca”, frisou.

Cláudio Falcão ressaltou, também, que o problema da seca só se resolverá nos meses de novembro e dezembro, quando inicia o inverno amazônico.