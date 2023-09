“Os meus amigos e amigas não postaram nada sobre porque eu pedi que não postassem. Como eu falei para vocês, eu não gosto de ficar postando desgraça, eu gosto de postar coisas boas. Não é que eles não estavam comigo, eu tenho eles no WhatsApp, converso com eles”, explicou a modelo, no Instagram.

Na sequência, ela disse que já tinha contado sobre a cirurgia para algumas amigas. “Eu já tinha comentado com algumas amigas que eu não estava bem e que eu ia operar, mas eu mesmo pedi para elas não postarem nada, então, se os meus amigos não estão falando, quando acontece alguma coisa comigo, é porque é pedido meu para que eles não postem nada”, declarou. Crítica do ex-marido de Andressa Urach Thiago Lopes utilizou o Instagram, neste sábado (16/9), para alfinetar os amigos de Andressa Urach. Isso porque ele contou que foi ajudar a modelo no hospital. “Este é o momento que todos os amiguinhos de balada, que dizem que a amam pelo Instagram, somem. O único que sobra pra ajudar com o atendimento médico é o abusador aqui”, declarou. Ao ter alta, a ex-panicat agradeceu Thiago pela ajuda e disse que, como eles ainda são casados no papel, ela utilizou o IP dele no hospital para ser atendida. “Eu pedi ajuda para ele e ele prontamente viu a autorização para a minha consulta”, disse.