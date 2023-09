Após destruição por temporal, amigos fazem ‘vakinha’ para reconstruir Quintal do Osvaldo

Uma chuva seguida de ventos fortes causou sérios estragos no tradicional Quintal do Osvaldo na tarde do último domingo (24), em Rio Branco. Após o vendaval, amigos de Osvaldo Gomes, dono do estabelecimento, idealizaram uma ‘vakinha’ para arrecadar dinheiro para reconstruir o deck do restaurante, que foi destruído pelos ventos.

Ao ContilNet, Osvaldo conta que a ideia da vakinha partiu de alguns amigos que frequentam o restaurante. “O telhado todo desabou. Eu perdi mesas, cadeiras e uma televisão. Mas a vakinha é mais para arrecadar para o telhado e a madeira, que são mais caros. As mesas e a TV, a gente recupera depois, mas se o dinheiro der, seria bom”, disse.

Osvaldo afirmou que, mesmo com espaço reduzido, o restaurante segue funcionando em horário de almoço. “Não podemos parar. São muitas famílias envolvidas, garçons, cozinheiros, a sobremesa, que é uma amiga que faz, o suco também é terceirizado, então é o emprego de muita gente”, explicou.

Além da vakinha, Osvaldo contou que os amigos estão organizando outra ação para arrecadar dinheiro para custear a reconstrução do espaço.

O Quintal do Osvaldo é um restaurante conhecido em Rio Branco, localizado no bairro 6 de agosto. Em março de 2023, com a enchente do Rio Acre, o estabelecimento foi atingido e ficou 2 meses fechado até a recuperação total do espaço. “Eu tinha acabado de adquirir mesas e cadeiras, mas a natureza é assim. Nós temos amigos que nos ajudam e agora estou precisando. Meus amigos sabem que sou um homem trabalhador. Peço a população que ajude, com qualquer quantia, para a reconstrução do nosso espaço. Graças a Deus não teve ferido, foram só danos materiais”, finalizou.

A vakinha disponibilizou a chave pix telefone (68) 99982-8557, no nome de Osvaldo Gomes de Oliveira para doação de qualquer quantia.