Kanye West e esposa são flagrados em ato íntimo e são banidos de passeio na Itália; VÍDEO

Kanye West e sua suposta esposa, Bianca Censori, foram banidos dos famosos passeios de barco em Veneza, na Itália, após terem sido flagrados em um ato íntimo a bordo de um deles. No vídeo feito por turistas, o rapper aparece de calças baixas, enquanto a designer se apoiava em seus joelhos.

Segundo o Daily Mail Australia, A Venezia Turismo Motoscaf disse que os dois “não serão mais bem-vindos” a bordo de nenhum de seus navios.

Petite gâterie pour Kanye West by Bianca Censori, bientôt 1 compte Onlyfan ?! pic.twitter.com/8GEcgKzUZD — Doomi 💎🔨 (@cryptodoomi) August 29, 2023

A empresa também afirmou que os funcionários não estavam cientes do que ocorria com Kanye e Bianca até a publicação das fotos na internet. “O motorista teve que prestar atenção no trânsito e não viu as obscenidades”, disse o comunicado.

A Venezia Turismo Motoscafi disse que também havia uma “terceira pessoa no barco”, que estava acompanhando o casal “bloqueou a visão do capitão” para o deque.

Quando as imagens começaram a circular nas redes sociais, parte dos internautas se escandalizou com as cenas, fazendo pedidos de prisão e até de deportação das celebridades.