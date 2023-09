Após luta contra o câncer, professor de Sena Madureira vai a óbito em Rio Branco

Após uma corajosa batalha contra o câncer, o professor Elton Rocha, de 32 anos, natural de Sena Madureira, faleceu na noite da última sexta-feira, dia 1º de setembro, em Rio Branco (AC).

Há alguns meses, Elton recebeu o diagnóstico de câncer de estômago e enfrentou diversas sessões de quimioterapia, porém, infelizmente, não foi possível reverter seu estado de saúde.

Elton Rocha era amplamente respeitado na comunidade educacional, desempenhando suas funções na Escola Municipal Leonice Bregense, localizada no km 23 da BR-364, no sentido de Rio Branco. Além disso, ele também participava ativamente do grupo de comunicação católica da igreja de Sena Madureira.

Seu corpo será transferido ainda neste sábado (02) para Sena Madureira, onde será velado em sua residência, situada no bairro Eugênio Areal, permitindo que familiares, amigos e colegas de trabalho possam prestar suas últimas homenagens a ao educador.