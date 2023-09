Após reagir à prisão e tentar tomar arma de PM, bandido leva tiro na perna em Rio Branco

O foragido da Justiça Denilson Magalhães de Freitas, 25 anos, foi ferido com um tiro após tentar pegar arma de um policial militar. Ele estava acompanhado de comparsas que também foram presos na manhã deste sábado (23). A ocorrência aconteceu no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Os policiais militares do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro), que faz parte do Batalhão de Operações Especiais (Bope), foram acionados via Copom para atenderem uma ocorrência onde três criminosos estariam em um carro modelo Fox, de cor preto, na Cidade do Povo, tentando cometer roubos na região.

Com a informação, a guarnição foi até ao local e, quando chegou na quadra 6, na rua Franco Silva, os policiais interceptaram o veículo e deram voz de parada aos bandidos. Um deles era o foragido e havia cortado a tornozeleira eletrônica, Denilson Magalhães, que desobedeceu a ordem, saiu correndo em uma área de mata, na tentativa de fugir de um policial do Giro, que estava em uma motocicleta.

Ao tentar alcançar o criminoso, o PM caiu em uma ribanceira na área de mata e Denilson, ao perceber que o militar estava machucado, tentou pegar a arma de fogo do agente do Giro, porém, mesmo lesionado, o militar reagiu e consegui ferir o criminoso com um tiro na perna e, em seguida, conseguiu prendê-lo. Os outros dois comparsas de Denilson se entregaram ao sair do veículo e também foram presos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básica para prestar os primeiros atendimentos ao bandido. Depois do atendimento, Denilson foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Os outros dois bandidos comparsas de Denilson foram conduzidos juntamente com o carro à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.