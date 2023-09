Esta semana, Luísa viu sua vida pessoal ser especulada após o colunista Lucas Pasin divulgar que seu namoro com Chico Veiga, também conhecido como Chico Moedas, estaria em crise. De acordo com o jornalista, o casal está se desentendo com frequência. Com a repercussão, a assessoria negou ao Gshow que a relação está abalada.